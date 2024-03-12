12 марта, 08:04Общество
В ГД предложили учредить медаль для строителей, восстанавливающих новые регионы РФ
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Депутат Госдумы Сергей Колунов от партии "Единая Россия" обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и министру строительства Иреку Файзуллину с предложением учредить медаль "За восстановление территорий, пострадавших в ходе военных конфликтов" для строителей, который участвуют в восстановлении новых регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, распространить награду также предлагается на россиян, которые восстанавливают инфраструктуру других государств, пострадавших в ходе военных конфликтов. Колунов считает целесообразным рассмотреть возможность учреждения медали в целях повышения престижа и заслуг строителей, которые рискуют своей жизнью и здоровьем, участвуя в восстановительных работах.
Политик добавил, что инициатива поступила в рамках проведения встреч депутатов Госдумы с трудовыми коллективами предприятий строительной отрасли.
Ранее Колунов предложил учредить награду "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции", которая будет предназначена для сотрудников промышленных предприятий, внесших значительный вклад в достижение целей СВО. Также он предложил сделать соответствующую запись в трудовой книжке награжденных специалистов для получения тех или иных льгот.
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