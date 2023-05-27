Путин учредил орден Гагарина

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Владимир Путин постановил указом учредить орден Гагарина, которым будут награждать за заслуги в космической сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина", – говорится в документе.

Отмечается, что награды будут удостоены россияне, которые успешно выполнили полет в космос и смогли реализовать различные программы по его исследованию, освоению и использованию.

В документе указывается, что орден могут вручить за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности. В том числе, награды будут удостоены граждане, которые работают с программами в интересах Минобороны РФ.

Согласно указу, награду могут присвоить гражданам других стран за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в сфере космоса.

﻿﻿﻿"Орденом Гагарина могут быть награждены коллективы организаций независимо от формы собственности за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики", – указано в документе.

Ранее Путин учредил медаль "За храбрость". Медалью будут награждать россиян, которые показали храбрость и мужество во время боевых или других операций по защите Отечества и интересов своей страны.

