В Госдуме предложили учредить медаль сотрудникам заводов за труд во время СВО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Сергей Колунов готовит обращение в российский кабмин с предложением утвердить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции". Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

Награда будет предназначена для гражданских сотрудников промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение целей спецоперации, уточнил Колунов.

Вместе с этим он предложил делать в трудовой книжке награжденных специалистов соответствующую запись, предполагающую те или иные льготы. Их планируется обсудить с Минпромторгом.

"Конечно, люди, кующие победу на заводах – настоящие герои, и их вклад должен быть оценен по праву", – подчеркнул Колунов.

Ранее Владимир Путин поблагодарил за преданную службу героев спецоперации, награжденных государственными наградами. Глава государства сообщил, что госнаграды будут вручены большой группе участников СВО.

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