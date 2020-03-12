Психолог рассказала о температуре из-за нервного напряжения

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Организм человека способен отреагировать повышением температуры тела на стресс. Клинический психолог Ирина Хвингия указала, что данный процесс неофициально называется термоневрозом, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Под термоневрозом обычно понимают психосоматическое заболевание, когда у человека отмечается в течение длительного периода повышение температуры. Цифры при этом будут субфебрильными, то есть колебаться температура будет в промежутке 37 – 37,5 градуса", – заявила специалист.
Хвингия отметила, что причиной термоневрозов могут быть стресс (психогенный тип) и различные опухоли в центрах терморегуляции температуры (нейрогенный тип). При этом о наличии серьезной проблемы можно говорить после того, как повышенная температура держится на одном уровне несколько дней подряд. Важно вести наблюдение и использовать термометр не менее 3 раз в сутки.
По словам специалиста, психогенный тип термоневроза чаще всего встречается у подростков и людей старшего возраста. Эти возрастные группы наиболее подвержены психологической нагрузке, и повышение температуры тела – закономерное проявление стресса.
Еще одно явное проявление термоневроза – это повышенная раздражительность. В борьбе с этим негативным фактором человеческий организм тратит больше сил. Наблюдаются обмороки, проблемы с концентрацией и памятью.
Эксперт посоветовала обратиться к врачу, если наблюдается недомогание. Определить источник проблемы поможет анализ крови и мочи, УЗИ мозга, электроэнцефалограмма и консультация невролога. Кроме того, определить термоневроз можно с помощью "аспириновой пробы" – если после приема препарата температура не снижается, то проверяют на заболевание.
На данный момент повышенная температура может быть одним из симптомов коронавируса. При подозрении на заражение граждан просят соблюдать самоизоляцию, а также передать информацию врачам.
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