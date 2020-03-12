Врач объяснила, как связаны бессонница и вредная пища

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Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что из-за нарушения сна у людей часто возникает желание съесть вредную пищу.

При этом с подобными ситуациями можно столкнуться чаще всего в вечернее время, заявила руководитель сомнологической службы "Унисон" в интервью радио Sputnik.

Углеводы перед сном могут спровоцировать гипогликемию. В результате падает давление, поднимается температура, это вызывает пробуждение. Бессонная ночь приводит к тому, что человек ест много калорийной пищи.

По словам Царевой, "совы" по сравнению с "жаворонками" больше склонны к поеданию пищи в вечернее время, к набору веса, гипертонии.

Кроме того, есть синдром "ночной еды", когда после семи вечера принимают свыше 25% от общего рациона пищи.

Переедание может быть связано со стрессом, добавила сомнолог. Она отметила, что если человек спит достаточно, но после еды все равно сильно хочет отдохнуть, то это должно заставить насторожиться.

Например, подобный симптом может оказаться признаком инсулинорезистентности. В таком случаем при поступлении пищи углеводы повышают сахар в крови, на него вырабатывается больше инсулина, чем у здорового человека.

Ранее сообщалось, что российские женщины видят сны чаще мужчин.

