Кардиолог Маршинцева назвала три способа отсрочить развитие гипертонии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снижение веса, отказ от соленых продуктов и регулярные занятия спортом помогут отсрочить развитие гипертонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, в развитии возрастной гипертонии большую роль играет наследственность. Если повышенное артериальное давление наблюдалось у родителей, то у детей с возрастом заболевание тоже может появиться. Поэтому в случае предрасположенности нужно регулярно обследовать сосуды с 40 лет.

(опухоль в надпочечниках. – Прим. ред.) .

Юлия Маршинцева врач-кардиолог В молодом возрасте гипертония реже связана с сосудистым фактором. Она больше вторичная, связанная с гормональными заболеваниями, проблемами с почками, феохромоцитомой

Чтобы отсрочить развитие гипертонии, кардиолог посоветовала более внимательно относиться к своему здоровью. В том числе важно избавиться от избыточного веса.

"На каждый лишний килограмм давление повышается на один миллиметр ртутного столба. Если в обычном весе давление может быть 120 на 80, то при прибавлении 10 килограммов оно возрастет до 130 на 80", – пояснила Маршинцева.

Помимо этого, важно отказаться от употребления соленых продуктов: из-за того что соль задерживает жидкость, давление повышается, указала эксперт.



Юлия Маршинцева кардиолог Обязательно в жизни должен быть спорт. Систематические занятия снижают давление, чтобы были резервы для его повышения при физических нагрузках.

Ранее россиянам посоветовали употреблять темный шоколад для профилактики гипертонии. Продукт положительно влияет на выстилку сосудов – эндотелий. Согласно исследованию китайских медиков, темный шоколад снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.