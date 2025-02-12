Кардиолог Маршинцева назвала три способа отсрочить развитие гипертонии

12 февраля, 19:23Общество
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Снижение веса, отказ от соленых продуктов и регулярные занятия спортом помогут отсрочить развитие гипертонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
По ее словам, в развитии возрастной гипертонии большую роль играет наследственность. Если повышенное артериальное давление наблюдалось у родителей, то у детей с возрастом заболевание тоже может появиться. Поэтому в случае предрасположенности нужно регулярно обследовать сосуды с 40 лет.
Чтобы отсрочить развитие гипертонии, кардиолог посоветовала более внимательно относиться к своему здоровью. В том числе важно избавиться от избыточного веса.
"На каждый лишний килограмм давление повышается на один миллиметр ртутного столба. Если в обычном весе давление может быть 120 на 80, то при прибавлении 10 килограммов оно возрастет до 130 на 80", – пояснила Маршинцева.
Помимо этого, важно отказаться от употребления соленых продуктов: из-за того что соль задерживает жидкость, давление повышается, указала эксперт.
Ранее россиянам посоветовали употреблять темный шоколад для профилактики гипертонии. Продукт положительно влияет на выстилку сосудов – эндотелий. Согласно исследованию китайских медиков, темный шоколад снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.