Начался прием заявок на стажировку в правительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открылся прием заявок на участие в новом потоке проекта "Стажировка в правительстве Москвы", – он продлится до 21 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Стажерами смогут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте до 35 лет. На карьерном портале желающим необходимо заполнить анкету и выбрать одно из семи направлений: "Городскую экономику", "Медийный город", "Правовое пространство", "Социальный город", "HR-город", "Комфортную городскую среду" или "ИТ-город".

"На стажировке начинающие специалисты получают опыт работы по самым востребованным направлениям, которые действительно нужны столице, и принимают участие в решении реальных городских задач под руководством экспертов из команды Москвы. Это помогает увидеть и развить потенциал начинающих специалистов", – рассказала Полина Логинова, заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров правительства Москвы, представитель команды проекта "Кадровые сервисы Правительства Москвы".

По ее словам, многие выпускники стажировки впоследствии продолжают свою карьеру в правительстве Москвы.

Но сперва желающие должны пройти отбор и подготовительный курс в "Карьерной школе". Он позволит молодым специалистам познакомиться со структурой и функциями Правительства Москвы и развить навыки, которые пригодятся на стажировке.

Кроме того, молодым людям будет необходимо пройти онлайн-тестирование на умение анализировать информацию, знание русского языка, компьютерную грамотность, а также этап видеоинтервью. На финальном этапе вступительных испытаний им предстоит решить реальные задачи, подготовленные для них столичными органами власти.

185 сильнейших кандидатов войдут в число стажеров правительства Москвы и смогут приступить к работе 1 августа 2024 года. Стажировка будет длиться 6 месяцев, и за это время участники поработают в трех местах, что позволит им попробовать себя в разных проектах.

Для стажеров предлагается график на выбор – 20 или 40 часов в неделю, работа оплачивается. Помимо непосредственной стажировки, прошедшие отбор будут посещать различные мероприятия, которые помогут им развить профессиональные навыки и вырасти как специалистам: мастер-классы, лекции, встречи с руководителями столичных организаций.

Программа стажировок реализуется в Москве с 2011 года и дает возможность мотивированным студентам и выпускникам начать карьеру в столичных органах власти и городских организациях. За время действия программы ее выпускниками стали более 1 700 человек.

Все время стажировки молодых специалистов сопровождает наставник, помогающий адаптироваться на новом месте, и ставящий рабочие задачи, а также куратор, который ведет программу стажировки, консультирует и оказывает необходимую помощь стажерам и наставникам.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч выпускников московских вузов и студентов старших курсов подали заявки на участие в новой волне стажировки в правительстве Москвы по направлению "ИТ-город". Это вдвое больше, чем в прошлую волну.

Уточняется, что в феврале 70 человек, прошедших несколько этапов отбора, присоединятся к команде столичного департамента информационных технологий. В течение полугода они будут работать над развитием цифровых проектов города.

До этого более 330 студентов профильных колледжей вышли на стажировку на строительные объекты 15 столичных компаний в сентябре. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками.



"Интервью": Нина Филимонова – о том, как стать стажером правительства Москвы