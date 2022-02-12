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Москва 24

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общество

12:06

В России госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России госпитализировали 18 597 человек с COVID-19. Это на 3,55% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций увеличилось в 48 субъектах РФ. Снижение произошло в 36 регионах, в одном ситуация осталась без изменений. За сутки выздоровели 112 658 человек, скончались 729 человек.

За последние сутки в России выявили 203 766 новых случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге подтвердили 21 689 случаев, в Москве – 14 336, в Московской области – 9 146, в Красноярском крае – 8 192, Пермском крае – 5 557, в Воронежской области – 5 503, в Новосибирской области – 5 122.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено 13 935 560 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 339 542 смерти, выздоровели 11 134 291 человек.

Ранее сообщалось, что за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 регионах России. По данным Оперштаба, ухудшение произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях. Ситуация осложнилась в Краснодарском крае, Чечне, а также в Башкирии и республиках Дагестан, Северная Осетия, Татарстан.

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