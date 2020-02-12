Отцу 11 детей из Подмосковья дадут бессрочный вид на жительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Гражданин Таджикистана Абдуманнон Сатторов, чья жена родила 11 детей, сможет оформить бессрочный вид на жительство в России, сообщает Агентство "Москва".

В настоящий момент его делом занимается подмосковная полиция. Решение по его запросу приняли в наиболее короткие сроки. После этого он сможет получить гражданство Российской Федерации без условия о сроке проживания.

Сатторов обратился в полицию 27 сентября 2019 года. Кроме того, его жена обратилась к властям Московской области с просьбой ускоренного рассмотрения запроса вследствие ее сложного положения.

Ранее появилась информация о возможном упрощении процесса получения гражданства Российской Федерации иностранцами. Изменения коснутся отмены положения в законодательстве, согласно которому желающие стать россиянами должны отказаться от имеющегося гражданства.

29 января в МВД сообщили, что жителям Украины и Белоруссии, возможно, вскоре не нужно будет проходить собеседование на знание русского языка при получении российского гражданства.