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Москва 24

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Общество

18:40

Отцу 11 детей из Подмосковья дадут бессрочный вид на жительство

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Гражданин Таджикистана Абдуманнон Сатторов, чья жена родила 11 детей, сможет оформить бессрочный вид на жительство в России, сообщает Агентство "Москва".

В настоящий момент его делом занимается подмосковная полиция. Решение по его запросу приняли в наиболее короткие сроки. После этого он сможет получить гражданство Российской Федерации без условия о сроке проживания.

Сатторов обратился в полицию 27 сентября 2019 года. Кроме того, его жена обратилась к властям Московской области с просьбой ускоренного рассмотрения запроса вследствие ее сложного положения.

Ранее появилась информация о возможном упрощении процесса получения гражданства Российской Федерации иностранцами. Изменения коснутся отмены положения в законодательстве, согласно которому желающие стать россиянами должны отказаться от имеющегося гражданства.

29 января в МВД сообщили, что жителям Украины и Белоруссии, возможно, вскоре не нужно будет проходить собеседование на знание русского языка при получении российского гражданства.

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