МВД подготовило законопроект о депортации мигрантов с опасными заболеваниями

Фото: АР/Muzzafar Kasim/Malaysia's Ministry of Health
МВД России подготовило законопроект о порядке депортации мигрантов с опасными для общества заболеваниями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Сейчас в стране нет закона, определяющего порядок исполнения решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в список опасных заболеваний включены чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус. Согласно документу, помимо МВД, решение о выдворении со страны мигрантов будут принимать министерство здравоохранения, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Эти же ведомства и Министерство юстиции будут определять порядок депортации граждан.
В документе прописано, что всем депортированным гражданам необходимо предоставить соответствующее лечение, сопровождение и перевозку. Также должны быть разработаны меры по соблюдению личной и общественной гигиены и правила поведения в обществе.
Законопроект планируют вынести на рассмотрение правительства в марте текущего года, а в мае его собираются продемонстрировать в Государственной думе.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи.
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