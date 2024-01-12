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12 января, 08:00

Общество

Диетолог развеяла главный миф об ананасе

Фото: depositphotos/gdas

Ананас не обладает жиросжигающим эффектом. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист пояснила, что в составе этого продукта есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи, обладает противовоспалительным действием и усиливает биодоступность некоторых питательных веществ.

Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, – заблуждение.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Вместе с тем в ананасах содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP. Кроме того, кальций, магний, цинк, йод, а также органические кислоты и клетчатка. "Клетчатка положительно влияет на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации липидного обмена", – говорит Стародубова.

Однако, несмотря на такой богатый состав и сравнительно небольшую калорийность – около 50 килокалорий на 100 граммов, не следует употреблять ананасы чрезмерно. Средняя дневная порция для взрослого человека составляет около 250–300 граммов.

Помимо диспепсических явлений (нарушения пищеварения, иногда сопровождающиеся болевым синдромом. – Прим. ред.), вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, которые могут быть вызваны избыточным потреблением ананасов, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции при склонности к ним. По этой же причине его не используют в питании детей до трех лет.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Употреблять ананасы рекомендуется в свежем виде, поскольку при консервации часть витаминов и полезных веществ теряется. Также можно использовать замороженные фрукты. Современные технологии заморозки позволяют минимизировать потерю пищевой ценности и при этом значительно увеличить сроки хранения.

Ранее были названы полезные свойства, которыми обладает киви. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, они содержат большое количество витамина C. Благодаря этому плоды рекомендуется включать в рацион в сезон простуд. Также в киви присутствуют антиоксиданты, которые препятствуют старению организма, и много калия. Последний важен для гипертоников, так как укрепляет сердечную мышцу и оказывает мочегонный эффект, понижая давление.

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