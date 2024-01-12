Диетолог развеяла главный миф об ананасе

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Ананас не обладает жиросжигающим эффектом. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист пояснила, что в составе этого продукта есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи, обладает противовоспалительным действием и усиливает биодоступность некоторых питательных веществ.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, – заблуждение.

Вместе с тем в ананасах содержатся бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP. Кроме того, кальций, магний, цинк, йод, а также органические кислоты и клетчатка. "Клетчатка положительно влияет на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации липидного обмена", – говорит Стародубова.

Однако, несмотря на такой богатый состав и сравнительно небольшую калорийность – около 50 килокалорий на 100 граммов, не следует употреблять ананасы чрезмерно. Средняя дневная порция для взрослого человека составляет около 250–300 граммов.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Помимо диспепсических явлений (нарушения пищеварения, иногда сопровождающиеся болевым синдромом. – Прим. ред.), вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, которые могут быть вызваны избыточным потреблением ананасов, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции при склонности к ним. По этой же причине его не используют в питании детей до трех лет.

Употреблять ананасы рекомендуется в свежем виде, поскольку при консервации часть витаминов и полезных веществ теряется. Также можно использовать замороженные фрукты. Современные технологии заморозки позволяют минимизировать потерю пищевой ценности и при этом значительно увеличить сроки хранения.

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