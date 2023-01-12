Пегов и Поддубный стали лауреатами премии правительства РФ в области СМИ

Фото: Минобороны РФ

Основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов и корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный стали лауреатами премии правительства России в области средств массовой информации за 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

Их, главреда информагентства Regnum Марину Ахмедову и еще порядка 20 военкоров и журналистов, наградили за мужество и профессионализм, проявленные при освещении событий в зоне спецоперации на Украине, за организацию работы на освобожденных территориях и аналогичные заслуги.

Также награду получил ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов. Он отмечен за вклад в развитие российского телевидения и многолетнюю плодотворную работу.

Посмертно премии за вклад в развитие СМИ удостоен советский и российский журналист и медиаменеджер Владимир Сунгоркин, который почти 30 лет возглавлял "Комсомольскую правду". В сентябре прошлого года он скончался от инсульта в возрасте 68 лет. Награду за него получила его вдова Татьяна Безрукова.

Ранее Владимир Путин наградил Светлану Медведеву, жену зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Она удостоилась Знака отличия "За благодеяния".



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