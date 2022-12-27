Путин вручил ректору горного университета орден "За заслуги перед Отечеством"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Эту награду ему вручил Владимир Путин во вторник, 27 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства встретился с Литвиненко в рамках своей рабочей поездки в Петербург.

Ранее стало известно, что президент РФ отметил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

До этого сообщалось, что Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. Например, званием Героя России удостоили старшего лейтенанта Степана Белова и майора Константина Широкова.

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