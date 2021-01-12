Минстрой внес законопроект о типовом строительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Законопроект о типовой проектной документации внес на рассмотрение кабмина Минстрой, сообщает газета "Известия".

Типовые проектные решения позволят возводить объекты капитального строительства, создавая в городе уникальный архитектурный ансамбль. При этом это не будет исключать строительства объектов по индивидуальным проектам. Также будут сохраняться исторические здания.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, представитель фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов отметил, что данная инициатива может найти отклик во всех парламентских фракциях.

"Если мы хотим строить вовремя и за те средства, которые определены в бюджете, то, конечно, мы должны переходить при возведении социальных объектов на типовое проектирование. Не понимаю, почему до этого Минстрой внимание ему не уделял", – сказал Пахомов.

Он добавил, что в настоящее время в России при строительстве всегда возникают проблемы. Новая типовая документация позволит изменить ситуацию. При этом пакет проектов должен быть максимально широким.

"Их должно быть не 5–7, а 30–50 типовых проектов. Как мне кажется, проектирование – вообще сейчас самая большая проблема в строительстве. У нас проект от начала и до конца стройки корректируется несколько раз. В итоге доходит с изменениями в 30–40 процентов. Такого быть не должно", – сказал депутат.

По мнению зампреда фракции "Справедливая Россия" Михаила Емельянова, данный законопроект позволит экономить средства.

"При типовом строительстве будет меньше откатов и станет четко понятно, сколько стоит то или иное сооружение. Надеюсь, что уйдет роскошь, которую себе позволяют административные здания, например те, что возводятся сегодня в регионах Пенсионным фондом", – высказался Емельянов.

С мнением, что типовое строительство экономит бюджетные средства, согласен и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. При этом, по его словам, стоит изучить окончательный текст законопроекта. Представитель фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов добавил, что инициатива будет полезной в нынешних экономических условиях.

Президент ГК "Основа" Александр Ручьев заявил, что типовые проекты позволят наладить процесс строительства, контролировать сроки работ и расходы. Однако использовать данную систему повсеместно не стоит, чтобы город не стал безликим.

Зампред комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий также положительно высказался в отношении законопроекта. По его мнению, типовые проекты позволят воплотить в жизнь нацпроект "Жилье и городская среда". Он предусматривает увеличение на 120 миллионов квадратных метров в год объемов строительства.

А избежать масштабного типового строительства позволит разработка большого ассортимента готовых проектов, заключил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Ранее сообщалось, что в Минстрое готовят поправки, согласно которым предлагается строить школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие возводимые за счет бюджета объекты по типовым проектам.