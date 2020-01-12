Поликлиники Москвы подготовили лекции о профилактике болезней суставов и астмы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных поликлиниках прочитают ряд лекций, посвященных здоровью взрослых и детей. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Врачи расскажут о принципах здорового образа жизни, профилактике болезней, вакцинации детей и планировании беременности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия запланированы на 13–18 января. В частности, медики поведают о профилактике болезней суставов и бронхиальной астмы. Помимо этого, они дадут советы, как ухаживать за новорожденными и как правильно закаляться зимой.

Ранее стало известно об открытии нового направления в проекте "Субботы московского школьника". Лекции, семинары и мастер-классы будут вести практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов.