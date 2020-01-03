Лекции о северном сиянии и морозных узорах пройдут в Московском зоопарке

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Лекции о северном сиянии, морозных узорах на стеклах и эксперименты с морским льдом ожидают посетителей Московского зоопарка 5 и 6 января, сообщает Агентство "Москва".

На лекции с мастер-классом "Загадки севера" гости познакомятся с необыкновенными природными явлениями, которые можно наблюдать за полярным кругом в холодное время года. Они узнают, что такое северное сияние и как оно возникает, раскроют тайну появления морозных узоров на стеклах.

На новогодних каникулах зоопарк работает без выходных. График – с 9:00 и до 17:00, а купить билет можно до 16:00.

До 8 января в зоосаде проходят лекции, тематические мастер-классы и специальные новогодние экскурсии. С 3 по 7 января можно будет прийти на развлекательную программу "Новогодние приключения" с участием лемура и сказочных персонажей. Она включает в себя представление, экскурсию и знакомство с редкими обитателями.