"Новогодние приключения" с лемуром пройдут в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Развлекательная программа "Новогодние приключения" с участием лемура и сказочных персонажей будет проходить в Московском зоопарке с 3 по 7 января.

Она включает в себя тематическое представление, экскурсию по территории и знакомство с редкими обитателями. В пресс-службе зоопарка добавили, что программа предназначена для детей и для родителей, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Московском зоопарке планируют построить павильон "Ластоногие". В состав комплекса бассейнов войдут два больших вольера с глубиной 7 метров и три малых с глубиной 3,5 метра.