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Общество

16:10

Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице

общество город погода

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника

Жителей столицы предупреждают о сильном ветре и образовании гололеда на дорогах. Об этом информирует пресс-служба московского главка МЧС России.

Так, в московском регионе в ближайший час ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду и гололедица.

"В ближайший час с сохранением до 10 часов утра 13 января в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 1–17 метров в секунду. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до утра понедельника. В связи с этим москвичам рекомендуют соблюдать правила безопасности, находясь на улице. Желательно вовсе переждать непогоду в здании.

Кроме того, в ведомстве посоветовали избегать шатких конструкций. Машины просят парковать вдали от деревьев. При управлении авто призывают к снижении скорости и соблюдению дистанции.

Ранее синоптики сделали предупреждение из-за ветра. Оно действует в столице до 13:00 14 января, из-за гололедицы – до 00:00 14 января.

Также исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России назвал причину аномально теплой зимы. По его словам, этому способствует глобальное потепление.

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