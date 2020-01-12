Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:56

Облачная с прояснениями погода ждет москвичей в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в воскресенье, 12 января. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Отмечается, что в течение дня существенных осадков в столице не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градуса", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть юго-западный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду. При этом отдельные порывы могут составить до 15 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что сырая и пасмурная погода может стать причиной дополнительной стрессовой нагрузки на людей с сердечно-сосудистой патологией. Кроме того, повышенная влажность воздуха способна обострить хронические воспалительные заболевания суставов.

Ранее синоптики обещали, что к утру воскресенья в столице выпадет до десяти сантиметров снега. Отмечалось, что количество осадков будет различаться в зависимости от района.

Кроме того, в Москве продолжает действовать экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Оно связано с сильным ветром, налипанием мокрого снега и гололедом.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика