Облачная с прояснениями погода ждет москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в воскресенье, 12 января. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Отмечается, что в течение дня существенных осадков в столице не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градуса", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть юго-западный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду. При этом отдельные порывы могут составить до 15 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что сырая и пасмурная погода может стать причиной дополнительной стрессовой нагрузки на людей с сердечно-сосудистой патологией. Кроме того, повышенная влажность воздуха способна обострить хронические воспалительные заболевания суставов.

Ранее синоптики обещали, что к утру воскресенья в столице выпадет до десяти сантиметров снега. Отмечалось, что количество осадков будет различаться в зависимости от района.

Кроме того, в Москве продолжает действовать экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Оно связано с сильным ветром, налипанием мокрого снега и гололедом.