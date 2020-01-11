К утру воскресенья в столице выпадет до десяти сантиметров снега

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Высота снежного покрова в Москве к утру воскресенья, 12 января, будет достигать десяти сантиметров. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалисты центра погода "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, количество выпавшего снега в разных районах столицы будет различаться. К настоящему времени меньше всего осадков выпало на ВДНХ – около пяти сантиметров.

Специалист также подчеркнул, что один миллиметр выпавших осадков соответствует одному сантиметру снега, однако сегодня снег был влажным, поэтому соотношение поменяется.

К завтрашнему дню снежный покров в Москве составит 5-10 сантиметров, заключил Леус.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидается новая волна аномального тепла.

По его словам, на предстоящей неделе вновь установятся температурные рекорды. В частности, прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Днем столбики термометров и вновь поднимутся до четырех градусов со знаком плюс.

