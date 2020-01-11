Новый температурный рекорд в Москве может быть установлен в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе в Москве ожидается температура выше климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, в понедельник ожидается умеренно теплая температура – от одного до трех градусов выше нуля. Такая температура значительно превышает норму, однако не дотягивает до рекорда.

Во вторник и в среду в столице прогнозируется от нуля до двух градусов тепла. "Вот в четверг вполне возможно, что мы побьем рекорд, он составляет плюс 3,1 градуса. Около 2-3 градусов тепла мы в этот день ожидаем", – заключил Леус.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидается новая волна аномального тепла.

По его словам, на предстоящей неделе вновь установятся температурные рекорды. В частности, прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Днем столбики термометров и вновь поднимутся до четырех градусов со знаком плюс.

