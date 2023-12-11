Минюст РФ предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката

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Министерство юстиции РФ предложило лишать российских адвокатов своего статуса при переезде на постоянное место жительства в другую страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изменения планируется добавить в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", который Госдума приняла в первом чтении 12 апреля 2023 года. Кроме переезда по постоянное место жительства, поправки подразумевают лишение статуса адвоката для тех, кто пребывает за пределами страны больше года.

В министерстве объяснили, что новые правила не касаются адвокатов, которые уехали за границу для лечения, обучения или сопровождения членов семьи, направленных для исполнения обязанностей за пределы России органами госвласти или российскими организациями, а также по другим уважительным причинам.

Кроме того, комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста РФ в закон об адвокатуре. Как пояснили в ведомстве, законопроект предусматривает создание единого госреестра российских адвокатов, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах. Кроме того, в реестр будут вносить информацию о тех, кто не сдал квалификационный экзамен. Это позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока.

Помимо этого, полномочия ведения реестра, определения сведений в нем, утверждения порядка сдачи экзамена и оценки знаний претендентов на присвоение статуса адвоката предлагается закрепить за Минюстом. Также одобренные поправки предполагают повысить требования к уровню образования будущих адвокатов на получение статуса. Уточняется, что претендент должен иметь высшее юридическое образование одновременно по направлению "Юриспруденция" квалификации "магистр" и диплома бакалавра по направлениям "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка".

Ранее сообщалось, что глава федпроекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин не уверен, что его лишили статуса адвоката. Он отметил, что за его нарушение не предусмотрено такого наказания.

Как писали СМИ, в палате Северной Осетии Бородина лишили статуса адвоката из-за нарушения адвокатской этики. По информации журналистов, глава ФПБК совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, хотя это запрещено.

Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны – СМИ