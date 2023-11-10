Виталий Бородин не уверен в лишении своего статуса адвоката

Фото: телеграм-канал "Виталий Бородин"

Глава федпроекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин не уверен, что его лишили статуса адвоката. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ру".

Он рассказал, что его нарушение не подразумевает лишения статуса адвоката. О каком именно нарушении идет речь, Бородин не уточнил.

Также Бородин не знает, откуда появилась информация о лишении его статуса. По его словам, никто сейчас об этом не знает.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что в палате Северной Осетии Бородина лишили статуса адвоката из-за нарушений адвокатской этики. Как написало издание, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, а это запрещено.

До этого сообщалось, что Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать поэтессу Веру Полозкову иноагентом и проверить ее слова на предмет нарушения статей УК РФ.

Его возмутило интервью Полозковой, в котором она рассказала о своей реакции на подрыв машины Захара Прилепина. Кроме того, поводом для проверки послужили слова поэтессы о спецоперации и конфликте в Донбассе. По словам Бородина, заявления Полозковой подпадают под статью "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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