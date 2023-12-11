Китайские врачи извлекли 60 живых червей из глаза женщины

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Китайские врачи удалили из глаза пациентки 60 живых круглых червей. Об этом сообщает The Sun.

Сначала китаянка обратилась к медикам с жалобами на зуд в глазу и боли в области живота. Она рассказала, что в один из дней почесала глаз и оттуда выпал живой червь.

Затем врачи нашли в глазном яблоке пациентки живых паразитов. Для их извлечения потребовалось хирургическое вмешательство.

Женщина рассказала, что никаких контактов с насекомыми, через которых паразиты могут попасть в организм, не было. При этом она постоянно контактировала со своими домашними животными.

Ранее хирурги Амурской областной клинической больницы извлекли из груди 42-летнего мужчины мебельный гвоздь, с которым он проходил несколько лет. Местный житель обратился за помощью после того, как заметил кровянистые выделения при кашле.

В итоге ему провели операцию, после которой он восстановился за несколько дней. После этого его выписали домой.