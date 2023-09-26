Житель Благовещенска несколько лет проходил с пятисантиметровым гвоздем в груди

Фото: телеграм-канал "Амурская областная клиническая больница"

Хирурги Амурской областной клинической больницы извлекли из груди 42-летнего мужчины мебельный гвоздь, с которым он проходил несколько лет. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Местный житель обратился за помощью после того, как заметил кровянистые выделения при кашле. В больнице ему провели компьютерную томографию, результаты которой показали наличие продолговатого металлического предмета в его грудной клетке.

"В торакальном отделении областной больницы пациенту провели торакоскопию. Под внутренней оболочкой грудной стенки в 2 миллиметрах от легкого мы обнаружили 5-сантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", – сообщил хирург Роман Колесов.

Организм мужчины восстановился после операции за несколько дней. После этого его выписали домой.

Обстоятельства, при которых мебельный гвоздь оказался в грудной клетке пациента, до сих пор остаются неизвестными как для медиков, так и для самого пострадавшего.

До этого врачи в Подмосковье удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил шесть лет. Гражданин был травмирован во время неосторожного обращения с пневматическим оружием. Однако на протяжении шести лет пуля ему не мешала.

