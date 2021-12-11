За последние сутки в России выявили 30 288 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 30 288 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 408 (8%) из них болезнь протекает без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Москву пришлось 3 140 случаев, на Санкт-Петербург – 2 045, на Московскую область –1 833, на Самарскую область – 733, на Красноярский край – 721. Меньше всего новых случаев COVID-19 на Чукотке – там заразились семь человек.
Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Тыва – 0,14%, и Республике Алтай – 0,15%.
1 171 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Выздоровели между тем 36 446 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 8 709 964 жителя страны.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян достиг 55,7%. По ее словам, первым компонентом вакцины привились уже более 74 миллионов человек, а полный курс вакцинации прошли свыше 67 миллионов россиян.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета превысил 72%. А наиболее высокий показатель отмечается в Севастополе 83,7%.
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