В РФ предложили разрешить покупать шампанское онлайн

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил на период новогодних каникул разрешить заказывать доставку шампанских и игристых вин по интернету. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает News.ru.
Он напомнил, что сейчас действует постановление правительства, которое запрещает оформлять дистанционную доставку алкоголя. На предстоящих праздниках это может создать повышенную опасность заражения коронавирусом, считает Петров.
По словам общественника, в первую очередь таким правом покупки алкоголя стоит наделить лиц старше 65 лет и тех, кто входит в группу риска заражения коронавирусом. Также эта мера поддержит отечественный бизнес, добавил он.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на новогоднем столе стоит с осторожностью отнестись к цитрусовым – они могут вызвать сильную аллергию. Также эксперт рекомендовала внимательно отнестись к выбору морепродуктов.
Среди других опасных продуктов эксперт перечислила орехи и пряные специи.
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