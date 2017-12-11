Аномальное тепло в Москве может сохраниться до 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Температура воздуха в минувшие выходные превысила норму почти на 6 градусов. Аномальное тепло может задержаться и на вторую декаду декабря.
Среднесуточные показатели колебались в районе нуля градусов – это больше средних многолетних значений на 4–5 единиц. 7 и 8 декабря температура приблизилась к норме, но в прошедшие выходные вновь стала выше. Средняя температура первой декады декабря – 3,3 градуса тепла, сообщает портал "Метеоновости".
Самым теплым декабрем за всю историю наблюдений в столице был декабрь 2006 года. Средняя месячная температура составляла 1,2 градуса выше нуля при норме 6,1 градуса мороза. В отдельные дни показатель поднимался до 11 градусов.
Самые сильные морозы нынешней зимы 2017 года пришлись на ночь с 7 на 8 декабря. Столбики термометров в отдельных районах города показывали до 10 градусов мороза.
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