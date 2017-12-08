В Москве зафиксированы первые 10-градусные морозы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Температура воздуха в отдельных районах Москвы минувшей ночью понизилась до -10 градусов. Это самые сильные морозы с начала зимы.

Под утро пятницы, 8 декабря, температура в ТиНАО составила -10 градусов. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала -5,1 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

В ближайший день температура воздуха под влиянием теплого сектора циклона начнет повышаться. Местами пройдет небольшой снег, ночью в Москве ожидается -2... -4 градуса, по области от нуля до -5 градусов.

Днем в столице – 0... -2 градуса, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов.

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, принесет в столицу потепление до 3 градусов выше нуля и осадки.