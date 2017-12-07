Потепление и осадки придут в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предстоящая неделя принесет в столицу потепление до 3 градусов выше нуля и осадки.

В понедельник, 11 декабря, ожидаются умеренные осадки. Воздух будет прогреваться от -2 до +3 градусов, такая же температура сохранится днем во вторник, 12 декабря.

В выходные тоже прогнозируются осадки. В субботу, 9 декабря, пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут до -4 градусов в столице и до -7 по области, днем – до 1 градуса выше нуля и до 2 соответственно. Показатели сохранятся и в воскресенье, сообщает Гидрометцентр РФ. Будет также дуть порывистый ветер со скоростью 12–17 метров в секунду.

Высота снежного покрова в Москве выросла за сутки с 8 до 11 сантиметров. В Волоколамске и Можайске она достигла 17 сантиметров, в Клину – 18, в Наро-Фоминске – 20. Всего же за первую неделю зимы в столице выпало более половины месячной нормы осадков.

На 7 декабря синоптики спрогнозировали негативное влияние геомагнитного фона на самочувствие метеочувствительных людей. Может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.