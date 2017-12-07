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Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за первую неделю зимы.

"Всего с 1 декабря на Москву выпало 30 миллиметров осадков в виде снега и дождя, то есть 54 процента от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 миллиметров", – рассказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

При этом, по данным специалистов, за первые шесть дней зимы средняя температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 4 градуса.

Ранее сообщалось, что облачная погода, снег и до пяти градусов мороза ожидается в столице в четверг, 7 декабря. В Подмосковье температура воздуха составит –6..–1 градус. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется вблизи нормы.

Синоптики прогнозируют, что геомагнитный фон заметно и негативно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. В этот день может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.