В Москве будет морозно и снежно 7 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода, снег и до пяти градусов мороза ожидается в столице в четверг, 7 декабря. В Подмосковье температура воздуха составит –6..–1 градус.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется вблизи нормы, передает портал "Метеоновости".

Синоптики прогнозируют, что возмущенный геомагнитный фон заметно и негативно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. В этот день может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.

Специалисты рекомендуют не переутомляться, больше отдыхать, по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки.