Число пенсионеров сократилось в России с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пенсионеров уменьшилось с начала года в России, когда их насчитывалось 41,17 миллиона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Социального фонда.

По информации на 1 октября, общее количество пенсионеров сократилось до более чем 40,6 миллиона человек, из которых свыше 7,35 миллиона продолжают работать. При этом более 33,3 миллиона человек находится на пенсии.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, в текущем году была принята новая Стратегия действий в интересах пожилых россиян. Она будет действовать до 2030 года. Документ предполагает основные направления госполитики и концентрируется на вопросах трудовой активности старшего поколения.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей с начала года. По состоянию на 1 октября показатель остановился на отметке в 15 514,11 рубля в месяц, тогда как в январе составлял 13 511,95 рубля.

Для работающих пенсионеров выплаты в среднем составляют 11 705,66 рубля, а для неработающих – 15 814,26 рубля.

