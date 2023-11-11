Эксперт объяснила, когда выгоднее всего брать отпуск

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Россиянам лучше всего взять отпуск в июле и октябре 2024 года. В январе работники получат небольшие отпускные, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, члена Ассоциации юристов РФ Марину Астаеву.

По ее словам, в организациях уже начали готовить графики отпусков на следующий год.

"Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3", – рассказала эксперт.

Как подчеркнула юрист, отпуск лучше всего брать в месяцы, в которых нет дополнительных выходных и праздничных дней.

"Рабочие дни можно посмотреть в производственном календаре. Например, если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе – 17, больше будем работать в июле и октябре – по 23 рабочих дня", – объяснила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов и сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником. Согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочего времени равна 40 часам в неделю. Однако, несмотря на это, в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем восемь часов в день.

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