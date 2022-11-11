В России начали формулировать условия программы возвращения IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство приступило к проработке условий программы возвращения IT-специалистов в Россию.

Глава ведомства подчеркнул, что специалисты данной области должны быть уверены в том, что им нечего бояться на территории страны.

"Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать определенные гарантии тем, кто уехал, какой уровень гарантий (тут может быть. – Прим. ред.)", – передает ТАСС его слова.

Ранее Шадаев заявил, что ведомство выступает против применения ограничений и "драконовских мер" в отношении IT-специалистов, которые уехали из России. Он также подчеркнул, что не стоит принимать мер против сотрудников, которые покинули страну и продолжают работать.

По его словам, перед министерством стоит задача разработать программу обратной релокации и на деле показать, что на территории РФ можно продолжать работать.

До этого сообщалось, что количество вакантных мест в IT-области снизилось на 25% с начала текущего года. При этом число резюме увеличилось на 55%.

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