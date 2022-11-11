В ГД внесли проект о сохранении и укреплении традиционных ценностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина выступила с инициативой внести изменений в Семейный кодекс РФ, которые касаются традиционных ценностей. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, поправки предлагается внести в статью 1. В ней парламентарий предложила уточнить положения о необходимости сохранять и укреплять традиционные ценности страны.

Под такими ценностями, как уточнила Останина, понимаются создающие мировоззрение россиян нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение. При этом они должны лежать в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства государства.

По словам автора инициативы, ее одобрение положительно скажется на отношениях в семьях, а также укрепит права и свободы гражданина и чувство патриотизма.

Ранее Владимир Путин утвердил направление государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. На территории страны решение вступило в силу 9 ноября.

В документе указывалось, что государство рассматривает традиционные ценности как основу общества РФ. Отмечалось, что плохое идеологическое воздействие на россиян превратилось в угрозу демографической обстановке в стране.

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