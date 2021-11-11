В России выбрали лучшие социальные стартапы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотовый оператор Tele2 и фонд "Навстречу переменам" определили финалистов конкурса социальных проектов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Всего поступило 226 заявок, однако в финал прошли только 10 стартапов из девяти регионов России.

Защита лучших стартапов пройдет в двух номинациях: "Локальный проект" – для инициатив, применимых к населенным пунктам численностью до 300 тысяч человек, а также "Масштабный проект". В первую группу, в частности, попала инклюзивная секция и команда чирлидеров "Слэш" Екатерины Дидик из Таганрога, а также проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений "Путевка в жизнь" Анны Чупранковой из Вольска.

Во второй номинации будут рассматриваться петербургский проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей, ярославский "ДарIT" – проект по сбору и ремонту ненужной техники с последующей передачей ее нуждающимся, а также московский Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями и другие.

Финал конкурса "Навстречу переменам" состоится онлайн 18 ноября в 15:00 мск. Победители получат годовое финансирование своих проектов в размере 1,2 миллиона рублей. При этом все финалисты смогут пройти обучение в фонде "Инкубатор", в рамках которого узнают, как создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие стартапов.

В состав жюри, в частности, входят председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева, генеральный директор Lamoda Джери Калмис и другие известные топ-менеджеры.

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