В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за последние сутки выявлено 6 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 231 человека, на ИВЛ находятся 747 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"В городе выздоровели еще 5 505 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 661 417", – отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в Москве умерли 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на ковид.
В Оперштабе напомнили, что победить эпидемию можно только с помощью вакцинации. Москвичам советуют сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
В России за последние сутки подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 (8,6%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В Москве стартовала 3-я фаза клинического исследования вакцины "Спутник М" для подростков
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