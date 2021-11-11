Дождь и до 4 градусов тепла ожидается в Москве 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг, 11 ноября, в столице и Подмосковье ожидается облачная погода, дождь и до 4 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве составит от +1 до +3 градусов, по области – до +4 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала осени. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала 10 ноября в 06:00 температуру -2,8 градуса. Предыдущий минимум отмечался 25 октября и составил -2,7 градуса.

Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки -18,4 градуса.

