В регионах России раскрыли число попавших в больницы с COVID-19 привитых пациентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наибольшее число госпитализированных с коронавирусом привитых пациентов зарегистрировали в Московской области. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный среди представителей органов власти и здравоохранения, сообщает РБК.

Уточняется, что в Подмосковье доля таких заболевших – 18%, а умерших – менее 1%. В Белгородской области и ХМАО заявили, что из общего числа госпитализированных с COVID-19 привитых было 12%. В Новгородской и Вологодской области – 10%, в Санкт-Петербурге – 8–10%, в Башкирии и Калужской области – не более 5–7%.

В Волгоградской, Иркутской, Липецкой, Калининградской областях, а также в Республике Коми, Карачаево-Черкессии, Мордовии и Севастополе, согласно исследованию, число привитых среди заболевших не превышает 1%.

Отмечается, что данные не предоставили 20 из 85 российских регионов, а в Хакасии и Северной Осетии сообщили, что не ведут учет числа привитых среди госпитализированных с коронавирусом.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%. Она отметила, что среди таких пациентов практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни. По словам Поповой, это достаточно хороший показатель для вакцины.