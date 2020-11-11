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Общество

18:34

Москвичку привлекли к ответственности за неоплаченные штрафы за 212 нарушений ПДД

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину, которая не оплатила штрафы за 212 нарушений ПДД. Об этом сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

"Инспекторы ДПС Западного округа Москвы установили Nissan Qashqai, на котором передвигалась 33-летняя нарушительница. В 2020 году она совершила 212 нарушений ПДД, но не оплачивала штрафы", – говорится в сообщении.

По словам сотрудников ДПС, в отношении женщины было составлено 98 административных протоколов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года столичная ГИБДД составила свыше 54 тысяч протоколов в отношении автомобилистов, не оплачивающих штрафы. При этом были выявлены водители, которые накопили на двоих 1 585 штрафов.

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