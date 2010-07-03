В Минздраве отреагировали на попадание России в десятку самых пьющих стран

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Эксперты Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) внесли Россию в десятку самых пьющих стран из-за того, что при составлении рейтинга использовали устаревшие данные. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки", – написал он в своем Telegram-канале.

Представитель Минздрава подчеркнул, что в минувшем году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра на человека, однако в рейтинге этот показатель составил уже 11 литров. При этом исследование ОЭСР показало, что у России наблюдается самое большое снижение потребления алкоголя с 2007 года.

Наибольшее количество спиртного потребляют в Дальневосточном федеральном округе, а меньше всего пьют в Северо-Кавказском федеральном oкруге, заключил Салагай.

Ранее в ОЭСР назвали Литву самой "пьющей" страной. На втором месте оказалась Австрия, на третьем – Франция. В пятерку рейтинга вошли Чехия и Люксембург. Россия заняла седьмое место. Наименьшее потребление исследователи зафиксировали в таких странах, как Индонезия, Турция и Израиль.

