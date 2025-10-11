Облачная погода с дождем ожидается в Москве 11 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным, ожидается в столице в субботу, 11 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Южный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

Циклон с Кольского полуострова принесет в Москву сильный ливень в ночь с 12 на 13 октября. Дождь будет идти и во вторник, 14 октября. Ночью в городе похолодает до 1–5 градусов, а днем в понедельник, вторник и среду будет 3–8 градусов, что характерно для осени.

Наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится в Москве после 15 ноября. Синоптики также предполагают, что снега в предстоящую зиму выпадет больше, чем в прошлую.