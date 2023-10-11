Синоптик предупредил о резком понижении давления в Москве 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 12 октября, в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления до 735 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик пояснил, что погодные условия в столице 12 октября будет формировать атлантический циклон "Ральф". Он станет причиной усиления юго-западного ветра в городе до 12–17 метров в секунду.

"Сопровождать эти перемены в погоде будет резкое падение атмосферного давления: если сейчас барометры в столице показывают 749 миллиметров ртутного столба, то во второй половине дня четверга атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 11–13 единиц ниже нормы", – сообщил Леус.

Активный атлантический циклон также окажет влияние на температуру воздуха. В дневное время суток 12 октября в Москве потеплеет до 13 градусов.

До 21:00 12 октября в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и дождя. Москвичей призвали быть внимательными на улицах города, не оставлять детей без присмотра и не парковать автомобили вблизи высоких деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий москвичи могут обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия московского главка МЧС РФ +7 (495) 637-22-22.



МЧС предупредило москвичей о порывах ветра до 20 м/с вечером 11 октября