Врач рассказал, о чем говорят синяки на руках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семейный врач Томи Митчелл назвал болезнь, на которую могут указывать синяки на руках, появляющиеся без видимой на то причины. Об этом сообщает сайт Eat This. Not That.

"Синяки могут говорить о самых разных заболеваниях: от безобидных до серьезных вроде лейкемии", – заявил специалист.

Митчелл добавил, что кровоподтеки также могут сигнализировать о нарушении функции тромбоцитов и иных проблемах со свертываемостью крови.

Ранее врач Алена Загребнева рассказала о главных симптомах артрита. К таковым она отнесла ощущение скованности суставов, регулярную усталость и повышение температуры в вечерние часы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!