Эксперт рассказала о главных симптомах артрита

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Частое ощущение скованности суставов, регулярная усталость и повышение температуры по вечерам являются главными симптомами артрита. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала врач Алена Загребнева.

По ее словам, при заболевании человек испытывает тугоподвижность суставов по утрам. Кроме того, открыть бутылку воды становится намного сложнее, обычные движения кистей в условиях напряжения вызывают боль.

"Если вы начали замечать невероятную усталость, то обязательно нужно померить температуру тела в вечернее время, возможно, она будет 37 или 37.1 и будет уже первым сигналом, что в организме уже что-то происходит не то", – заверила Загребнева.

Эксперт подчеркнула, что при обнаружении подобных симптомов следует сдать биохимический анализ крови и оценить уровень С-реактивного белка.

Ранее врач-невролог Руслан Исаев предупредил о негативных последствиях несвоевременного обращения к медспециалистам. По его словам, большинство людей, нуждающихся в помощи психиатров, боятся проходить лечение у медиков. Он отметил, что чаще всего нуждающиеся в помощи специалиста боятся негативных стереотипов относительно психических недугов.

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