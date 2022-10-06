Терапевт назвала неожиданные причины появления синяков

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Синяки могут появляться при поражении печени, заболеваниях крови, инфекциях и бесконтрольном приеме лекарственных препаратов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Если синяки появились на теле без видимой причины, в первую очередь стоит проверить, нет ли проблем со свертывающей системой крови, говорит эксперт.

"Анализ крови проливает свет на ту проблему, которая есть. В частности, причиной появления синяков могут быть патология свертывающей системы, низкие тромбоциты. Так могут проявляться многие заболевания крови. Тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов. – Прим. ред.), лейкозы – это то, что наиболее часто встречается", – отмечает врач.

Другая обширная группа заболеваний, вызывающая синяки, относится к проблемам с печенью, продолжает Романенко.

"К кровоточивости могут привести как острые поражения печени, то есть инфекции вирусные, бактериальные, так и токсическое поражение печени. Прием каких-то медикаментов, то есть отравление лекарствами, алкоголем – все это может спровоцировать геморрагический синдром (склонность к кровоточивости. – Прим. ред.)", – отмечает она.





Татьяна Романенко врач-терапевт Вирусные и бактериальные инфекции тоже могут привести к появлению повышенной кровоточивости и образованию синяков.

"Прием антикоагулянтов и других лекарственных препаратов, которые пациенты пьют зачастую без назначения врача, тоже может к этому привести. Это и анальгетики, то есть те препараты, которые уменьшают боль, и те препараты, которые снижают температуру", – заключила эксперт.

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