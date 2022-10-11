Психотерапевт рассказала, как избавиться от синдрома самозванца

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Человеку с синдромом самозванца кажется, что он не соответствует профессии, компании и своему ценнику. Телесно-ориентированный психотерапевт Маргарита Князева в эфире радио КП дала советы, как избавиться от этого синдрома.

Она пояснила, что в сравнении нет ничего страшного, если происходит сопоставление себя с чем-то или кем-то. Однако это становится проблемой, когда просыпается внутренний критик, преуменьшение себя, стыд. Опасность сравнения заключается в том, что критик всегда найдет, с кем нужно сравнить человека, чтобы он почувствовал себя проигравшим.

Для начала Князева рекомендовала разобраться, что именно человека с синдромом самозванца цепляет. При активном внутреннем критике специалист посоветовала взращивать самоценность.

"Здесь полезно применять конструктив, выделение фактов вместо домыслов и разделение ответственности: например, если работодатель вас выбрал, он видел вас и сам сделал этот выбор. Позвольте ему быть ответственным за свою часть, а вам – отвечать за свою", – поведала Князева.

Психотерапевт отметила важность обратной связи. Она рекомендовала спрашивать у коллег или друзей о своих сильных и слабых сторонах, а не додумывать это самостоятельно.

Князева также посоветовала признаться, что человек имеет право в чем-то не разбираться. Она добавила важность трезвого взгляда на свою компетентность.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин рассказал, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей. По его словам, в ответ на подобное состояние организм вырабатывает три гормона: кортизон, адреналин и норадреналин. Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.



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