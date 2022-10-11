Психиатр рассказал, как стресс может повлиять на организм

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Из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей, утверждает главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин. По его словам, в ответ на подобное состояние организм вырабатывает три гормона: кортизон, адреналин и норадреналин.

"Когда выделяется адреналин, повышается давление, увеличивается частота нервных сокращений, возбуждается нервная система. Хронический стресс провоцирует постоянную выработку адреналина, что негативно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Кортизол – гормон, выделяемый при сильном стрессе. Он увеличивает уровень сахара в крови, повышает доступность восстановительных веществ", – отметил Масякин в разговоре с Агентством "Москва".

Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.

Масякин поделился, что норадреналин влияет на сенсорное восприятие и положительные эмоции. Недостаток этого гормона побуждает человека искать их с помощью различных зависимостей.

"Даже однократный прием алкоголя повышает выброс норадреналина и дофамина в синаптическую щель, вызывая ощущение эйфории, легкости, снимается эмоциональное напряжение, то есть гормон выступает как фактор внутреннего вознаграждения. <…> Постоянная выработка, а потом нехватка норадреналина как бы подкрепляет возникновение зависимости", – поделился эксперт.

Врач порекомендовал для борьбы со стрессом часто заниматься физической активностью, а также дыхательной гимнастикой, плаванием, йогой, растяжкой, велопрогулкой и многим другим. Кроме того, психиатр напомнил о необходимости качественного сна и отдыха.

Ранее врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов рассказал, что заболевания щитовидной железы могут провоцировать сильную усталость. По его словам, проверить состояние щитовидной железы можно, сдав кровь на ряд гормонов. Например, тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 и Т4.

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