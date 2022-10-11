Единая справочная служба Москвы приняла 76 млн звонков за семь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Единая справочная служба столицы приняла за семь лет 76 миллионов звонков, сообщает сайт мэра и кабмина Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Уточняется, что, набрав номер +7 (495) 777-77-77, горожане могут получить ответы на вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами и оформлением документов, в том числе пособий. Кроме того, обратившись в справочную службу, москвичи могут узнать о поддержке малого и среднего бизнеса, а также получить номера телефонов различных ведомств.

При этом, по словам Сергуниной, многие звонки теперь начал принимать голосовой помощник, который способен понимать и синтезировать речь и самостоятельно справляться с простыми запросами.

"Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов, которые могут уделять больше внимания сложным запросам", – уточнила заммэра.

Она отметила, что с начала 2022 года в справочной службе начали помогать по 500 новым темам, а в функционал голосового робота вошло 17 новых направлений.

Ранее сообщалось, что специалисты московской "Системы-112" приняли более 4,1 миллиона вызовов с начала 2022 года. Заммэра Петр Бирюков отмечал, что высокое число обращений жителей демонстрирует значимость и востребованность службы.

Сообщалось, что на дежурстве в организации ежедневно находятся 125 операторов, а в списке служб, с которыми взаимодействует система, есть, в том числе есть пожарно-спасательный гарнизон, полиция и скорая помощь. При этом общее количество служб составляет более 230.



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